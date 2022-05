Malpica reforza o orzamento para atender as necesidades sociais da veciñanza

A Corporación de Malpica aprobou, cos votos a favor do grupo de goberno (PP e o edil non adscrito, Alfredo Cañizo), o orzamento de 2022, que medra no seu conxunto un 9,02 % con respecto ao do ano 2020, ata alcanzar os 5.277.221 euros.

O alcalde, Eduardo Parga, destacou os investimentos previstos para este ano, que ascenden a 468.652 €, e que “serán incrementados xa que o Concello está á espera de coñecer a concesión de axudas dos plans adicionais da Deputación Provincial e outras aportacións que poidan chegar da Xunta”, afirmou.

Sinalou ademais que son unhas contas “axustadas á realidade” do concello e que están centradas en cubrir as necesidades de primeiro orde dos veciños e veciñas de Malpica, de xeito especial, os servizos sociais, debido ás consecuencias da pandemia, pero tamén contemplan o mantemento, conservación e construción de novas infraestruturas.

As contas, dixo, tamén apostan pola potenciación das actividades culturais e o turismo. “Nun momento como o que atravesamos, cunha forte demanda nos servizos sociais e de atención ás necesidades das persoas máis vulnerables centramos os nosos esforzos en aumentar estas partidas”. Do mesmo xeito, engadiu, co fin de reactivar a economía e de mellorar os servizos, “os orzamentos contemplan diversas actuacións de mellora e de construción de novas infraestruturas”.

En canto o cadro de persoal, o Concello ten en marcha un proceso de consolidación de postos de traballo e o alcalde anunciou que se fará pública a oferta de emprego o vindeiro 1 de xuño. Neste capítulo o orzamento sofre un aumento do 2,39%.

Tamén destaca o incremento dun 19,62% no capítulo de gasto en bens correntes e servizos, ata chegar aos 2.852.376 euros. Subliñar, neste punto, a dotación para a prestación do Servizo de Axuda no Fogar derivado do aumento de horas concedidas pola Xunta de Galicia para a dependencia. Tamén aumenta a dotación para o subministro enerxía eléctrica derivada do aumento de prezos.

En canto a tranferencias correntes, o goberno local incrementará as axudas a entidades culturais e tamén porá ao día o gasto coas asociacións deportivas. O alcalde destacou o papel que xogan estos colectivos na dinamización cultural e deportiva do concello e, polo tanto, “dende á administración temos que facer os esforzos necesarios para que se sigan mantendo as actividades e apoiar cos recursos que poidamos a estes colectivos”. Tamén se incluén neste capítulo as achegas para convenios con outros concellos para reforzar os servizos de Policía Local.