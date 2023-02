Mar mellora no porto de Laxe a nave de usuarios e renova 43 luminarias

LAXE. A Consellería de Mar inviste 224.000 € en melloras no porto de Laxe para facilitar a actividade dos usuarios. Unha delas é o acondicionamento da nave de departamentos que está en execución. A actuación, orzamentada en 90.000 €, contempla a rehabilitación de fachadas e reparacións da estrutura. Ademais, lévase a cabo a colocación de seis escaleiras acompañadas de defensas laterais para mellorar as condicións de amarre e acceso ás embarcacións, cun investimento de 31.000 euros. A maiores, inspeccionaranse e renovaranse 43 luminarias do peirao e dotaranse da tecnoloxía necesaria para permitir o seu control telemático, o que supón un investimento de 103.000 €. Isto enmárcase no contrato global de dotación de tecnoloxía LED en diversas dársenas de todo o litoral que está en fase final de tramitación. redacción