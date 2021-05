Marketing para emprendedores no coworking da capital carballesa

Carballo. A actividade formativa regresa ao Carballo Coworking cunha nova acción titulada Introdución ao Marketing Dixital para empendedores, dirixida, preferentemente, aos usuarios e usuarias deste espazo de traballo colaborativo e aberta ao público xeral ata completar o aforo dispoñible, fixado en 15 persoas para garantir as medidas de seguridade e distanciamento social.

Os asistentes ao curso, que será de balde, terán a oportunidade de coñecer polo miúdo as principais claves dun plan de marketing (obxectivos, estratexias e tácticas actuais máis empregadas) e as diferentes fases de venda online. O posicionamento web e o uso e manexo das redes sociais serán xunto coa creatividade gráfica dixital outros dos aspectos sobre os que xirará esta formación, que se celebrará os días 27, 28, 31 de maio e 1 de xuño na aula de informática do Fórum Carballo, de 10.00 a 12.00 horas.

Jose Collazo, director e fundador da axencia carballesa A Meiga Márketing DixItal e Deseño Web, será o encargado de impartir esta formación, de 8 horas de duración, que mesturará as sesións teóricas con casos prácticos para afianzar mellor os coñecementos dos participantes.

Rematado xa o prazo de matriculación para os membros do Carballo Coworking, desde o 19 ata o 21 de maio ás 14.00 horas, permanecerá aberta a quenda de inscricións para o público xeral. As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición, con preferencia para persoas cun proxecto emprendedor ou idea de negocio en marcha, profesionais independentes, startup, autónomos ou pemes. Os interesados en participar nesta actividade deberán cubrir un formulario que atoparán no blog da web www.coworkingcarballo.gal.