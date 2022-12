Matilde Vilariño encheu o auditorio de Cabana na presentación do seu novo libro

O auditorio municipal de Cabana encheuse este sábado para arroupar á poeta local, Matilde Vilariño Pose, na presentación da súa obra Na lingua que eu falo. A autora, natural e veciña de Dombate, recibiu o apoio incondicional da veciñanza cabanesa.

O acto contou coa participación de Purificación Galán, coordinadora provincial de Equipos de Dinamización de Lingua Galega da Xunta de Galicia, quen destacou a importancia que ten xente como Matilde na preservación do idioma. Tamén participaron, Carmen Ferreiro, integrante da escola de teatro municipal, a quen Matilde animou a loitar polo seu soño de escribir, e a poeta vimiancesa, Maica Pastoriza.

Especialmente emotiva foi a participación dos seus netos Eloy e Jorge Mato Rial, principais impulsores de que a súa avoa trasladase ao papel a súa poesía. Inclusive, Eloy compartiu con todos os espectadores a representación dunha peza musical.

Ante todas estas mostras de cariño, a autora non dubidou en agradecerlle a todas as persoas alí congregadas o seu apoio incondicional, e fixo, como non podía ser doutro xeito, a través dun poema composto para a ocasión. Ademais, sinalou que nunca agardara poder chegar a publicar dúas obras dado que “sempre escribín polo moito que me gustaba facelo, todo o que me está a pasar dame forzas para seguilo facendo”, indicou.

Pola súa parte, o alcalde, José Muíño, remarcou o valor cultural e humano de Matilde e da súa obra e agradeceulle á autora “ter sempre presente a Cabana e ás súas xentes na súa produción artística”.