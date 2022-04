Maxia, contos e teatro polo Día do Libro na Laracha

A Laracha. O 23 de abril celébrase o Día Internacional do Libro co obxectivo de fomentar a lectura, especialmente entre os nenos. O Concello da Laracha organiza nestas datas unha programación municipal dirixida ao público infantil que neste ano constará de catro propostas. En todos os casos comezarán ás 18:00 horas, con entrada gratuíta para o público que desexe asistir.

O primeiro evento será o mércores día 20. O Mago Teto chegará á biblioteca da Laracha co seu espectáculo 4500 anos da incrible historia da maxia. O xoves 21 será a quenda para A alquimista (a ciencia dos libros), a cargo de Cristina Collazo na biblioteca de Paiosaco.

O venres 22 no centro sociocomunitario de Caión, Teatro Gazafelhos porá en escena A máquina do tempo, unha peza de teatro dirixida a nenos a partir de cinco anos de idade na que se ilustra, dun xeito ameno e pedagóxico, a historia das civilizacións nunha aventura educativa creada a partir do humor.

Por último, o sábado 23 na biblioteca da Laracha ofrecerase o contacontos para bebés (nenos de 0 a 3 anos de idade) Corochas a cargo de Xarope Tulú. O espectáculo combina a narración oral, a manipulación de obxectos e a música.

O programa do Mes do Libro é organizado polo Concello da Laracha coa colaboración da Xunta de Galicia, dentro da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia e a través do programa Ler conta moito.