Medra a división no goberno pontecesán

A ruptura do goberno de Ponteceso (PSOE, 8 concelleiros) semella non ter volta atrás, pois os seis edís que están enfrontados ao alcalde, Lois García, reiteran o seu desacordo coas accións do rexedor. Así, aseguran que para o mandatario “o único importante é o seu posto”.

Sinalan que todos os días “aparece na prensa vendendo, e o problema é que non se materializa nada do que di”. Respecto ao peche da casa consistorial por un positivo por Covid-19 (onte xa reabriu as portas), din que “nin nós como concelleiros nin o delegado de prevención de riscos laborais tivemos notificación algunha”. Isa é, engaden, “a normalidade” da que fala, pero “non se preocupa de que hai varios positivos nalgunha parroquia, á disposición dos cales xa nos puxemos os concelleiros para axudarlles en todo que lles faga falta”.

Tamén critican que García Carballido solicitase un informe á secretaria no que, segundo o rexedor, no caso de que quixesen presentar unha moción de censura “nin tan siquera sería admitida a trámite porque non cumpriría cos requisitos legais actuais”.

A este respecto, os díscolos din descoñecer “a formalidade do informe, pero o que vemos é que o alcalde está moi preocupado porque non lle quiten o sillón”.

O rexedor lémbralles que “os puxo ahí o PSOE, dándolles a oportunidade de traballar polos seus veciños”. Á oposición (PP e APIN), Lois García, anímaos “a que, se queren gobernar, intenten gañar unhas eleccións”.