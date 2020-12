Medra a tensión entre goberno e oposición de Ponteceso

Lonxe de achegar posturas, a fractura política en Ponteceso segue agrandándose. Este luns, día 21 ás 20.00 horas, celebrarase un pleno extraordinario solicitado polo polo portavoz de APIN e dous dos concelleiros díscolos do PSOE, para debater, entre outros puntos, a retirada das adicacións exclusivas as dúas concelleiras que seguen no goberno xunto co alcalde, Lois García (PSOE).

Asemade, por terceira vez, o rexedor volverá a presentar a proposta de modificación extraxudicial de crédito por valor de máis de 300.000 euros para facer fronte ao pago de facturas aos autónomos locais, entre outras. Hai que lembrar que nos dous plenos anteriores a iniciativa foi rexeitada pola oposición (PP e Apin) e polos cinco concelleiros socialistas enfrontandos ao rexedor.

Ningunha das partes parece estar disposta a ceder nas súas posturas e continúan culpabilizándose os uns aos outros. Os edís afastados do grupo de goberno insisten en que os traballos pendentes de pago foron encargados polo alcalde “sen reserva de crédito e sen confirmar que ía poder pagalos”.

Rexeitan ademais que a proposta de modificación de crédito conte agora co aval dos técnicos e din que “é mentira, pois no informe de Intervención alertase da situación económica real do Concello e de que un extraxudicial é un procedemento excepcional, e ao longo deste ano presentaronse varios por un valor total de 1.400.000 €. Advirte ademais da inestabilidade económica e de que se seguen contratando traballos sen facer as reservas de crédito e expoñendo as empresas a impagos. Esa é a xestión do alcalde”, afirman.

Por outra banda, despois de avalar a retirada do salario ao alcalde, e de que este decidise renunciar voluntariamente ao mesmo, os díscolos acúsano agora de ser el quen “rechazou os 36.000€ de soldo anual por ir cobrar 40.000€ (máis dietas, gastos de representación, xuntas de goberno, comisions e plenos) exercendo de profesor”.

Din asemade que intentaron “fomentar o seu pran de emprego e parécelle mal” polo que se preguntan se lle interesan en realidade os veciños para algo máis que para o discurso. “Se xa acabou a lista, que lle alongue os contratos. Curioso que primeiro creara 10 postos de traballo, e desde hai 15 días, outros 7 máis. Se o podía facer antes porque non o fixo? De onde sacou os cartos para ampliar o persoal?”