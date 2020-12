Mercado de Nadal en Malpica

Artesáns do municipio malpicán poñen en valor, un ano máis, o seu bo facer e a maneira tradicional de elaborar os seus produtos, que destacan pola súa extraordinaria calidade, no Mercado Artesán de Nadal, que abriu as súas portas no edificio da praza. Aquelas persoas que estén interesadas en solicitar un posto no recinto aínda o poden facer chamando ao teléfono do concello 981 72 00 01, segundo informa o alcalde, Walter Pardo. O mercado artesán permanecerá aberto ata o día 5 de xaneiro. Dende o goberno local subliñan que “a pesar das circunstancias, decidimos darlle un oco a todas aquelas persoas que desexen expoñer á venda os seus traballos, para así xerar un novo lugar de encontro. Non deixaremose de facer cousas, sempre con seguridade”.