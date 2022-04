Milleiros de persoas desfrutaron do Enterro da Mikaela en Buño

A vila oleira de Buño (Malpica de Bergantiños) foi tomada este sábado por milleiros de persoas, na maioría mozos e mozas, chegados desde distintos puntos de Galicia para desfrutar do popular Enterro da Mikaela. Un bus disco-móbil animou a sesión vemú no campo da festa e pola tarde, no cruce de Xornes (Ponteceso), celebrouse a Misa Cantada.

A comitiva percorreu diferentes puntos da vila, con paradas na igrexa de Buño e O Empalme, antes de chegar ao campo da festa onde tivo lugar a Queima da Mikaela. A xornada rematou cunha gran festa amenizada pola orquestra Solara e varios Djs.