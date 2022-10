Mofa e Befa celebran o trinta aniversario en Carballo coa estrea de ‘Pirolíticos’

Carballo. O Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo renderá homenaxe esta semana ao dúo cómico Mofa e Befa, conformado por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira. Serán os protagonistas da estrea absoluta de Pirolíticos, a nova coprodución de FIOT e Producións Teatrais Excéntricas, que foi presentada no Pazo da Cultura.

No acto, no que o reparto estivo presente, contou coa participación da directora da obra, Clara Gayo; do director do certame Alberto Sueiro; do concelleiro de Cultura, Marcos Trigo; e do director da Axencia Galega das Industrias Culturais da Xunta de Galicia, Jacobo Sutil.

Alberto Sueiro, quen salientou a “felicidade” que supón para o FIOT volver colaborar con Mofa e Befa, e deu a coñecer a programación de actividades vinculada á celebración do 30 aniversario do dúo e que, ademais de incluír a estrea absoluta de Pirolíticos o venres, día 7 ás 21.00 horas, e unha segunda función o sábado 8, (20.30 horas), acompañarase dunha exposición (xoves 6, ás 20.00 horas) sobre as tres décadas de traxectoria conxunta de Calvo e Mosqueira, e da creación dun mural en Carballo asinado polo artista plástico galego Yoseba MP coa colaboración do proxecto “Deburrando Muros”, que impulsa a Concellería de Turismo.

Evaristo Calvo, nomeado Xograr de Outono 2022 o pasado mes de agosto -galardón que recollerá precisamente o venres 7- afirmou que “Carballo é o mellor sitio para celebrar o noso 30 aniversario”. “Estar aquí sempre foi un talismán para Mofa e Befa e agardamos que este ano sexa así de novo, e que a xira con Pirolíticos teña moi boa acollida”, expresou o intérprete.

Con esta obra, o dúo emprende o seu proceso creativo máis arriscado e experimental. Tal e como expuxo Calvo, trátase dunha proposta “rupturista” respecto á súa liña habitual, mais non na forma: “haberá humor, sarcasmo, ironía e, por suposto, perrallada”, apuntou. Ao fío, Víctor Mosqueira salientou que “gozaron moito do proceso creativo” e que teñen “curiosidade” por ver a resposta do público.

Un dos elementos máis destacados da proposta é que Pirolíticos conta con tres mulleres na dirección e no texto: Clara Gayo, María Lado e Lucía Aldao. Elas asinan este convite á reflexión sobre o impacto do patriarcado nos propios homes, que pon o foco no home que simpatiza coa teoría feminista, pero que se ten que enfrontar á cultura machista profundamente instalada na nosa sociedade.

“Para nós foi un desafío, como autoras, falar do feminismo con dous homes como protagonistas”, sinalou a directora. “O público verá unha serie de escenas nas que retratamos diversas masculinidades, unha especie de álbum de retratos no que os homes tamén se verán reflictidos”, apuntou Gayo.

Neste sentido, Evaristo Calvo expresou que a obra é unha “revisión das actitudes machistas, micro e macromachistas, coas que convivimos cada día”. “Non pretendemos impartir doctrina nin revolucionar nada, pero si entreter e poñer o foco desde a comedia, con forza e vehemencia, sobre unha idea compartida: o feminismo levará este mundo a ser mellor e máis equilibrado para todas e todos”, aseverou.

Antes da estrea absoluta do venres 7, Pirolíticos pre-estrearase para o alumnado de secundaria dos centros escolares de Bergantiños cunha función o xoves 6, ás 11.00 horas, no Pazo da Cultura, no marco da liña de programación dirixida a público adolescente: FIOTeen. Unha vez finalice a función, celebrarase un encontro coa compañía.