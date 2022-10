Monicreques e unha mostra do paso das Misións Pedagóxicas por Malpica

Malpica. Un ano máis, con motivo do oitenta e nove aniversario das Misións Pedagóxicas, o Concello de Malpica lembrará esta iniciativa, que deixou unha fonda pegada na vila mariñeira. Unha das actividades programadas é a mostra fotográfica As Misións Pedagóxicas en Malpica, organizada polo Concello en colaboración coa Deputación da Coruña, e que poderá verse no Fondo Lugrís (na aula circular) do Centro Cívico.

A exposición recolle imaxes das diferentes representacións de monicreques levadas a cabo na vila entre os anos 1933 e 2022, e poderase visitar do 17 ao 30 de outubro.

José Val del Omar, Ramón Naya, Fernández Mazas, Miguel Prieto e Urbano Lugrís foron os impulsores, xunto a Rafael Dieste, dos espectáculos de monicreques en Malpica de Bergantiños, a través de obras promovidas polas Misións Pedagóxicas por toda España. Así, o día 20 de outubro de 1933 estreouse en Malpica O retablo de fantoches.

Para lembrar ese momento cultural tan importante, ao redor do 20 de outubro, o Concello de Malpica leva ao mesmo espazo que se usara en 1933 unha representación de monicreques. Este ano o espectáculo será o domingo 23 de outubro. Migallas Teatro representará Os tres porquiños, unha obra para os máis pequenos que mestura monicreques, teatro, xogos tradicionais e música.

A función comezará ás 18.00 horas na Praza Anselmo Villar Amigo e, no caso de que non acompañe o tempo, trasladarase ao auditorio do Centro Cívico de Malpica. M. L.