Museo Etnolúdico de Galicia: o agocho do patrimonio cultural do xogo tradicional e do deporte

O próximo domingo 27 de setembro, o Museo Etnolúdico de Galicia (MELGA) situado no municipio de Ponteceso, celebra o séptimo aniversario dende a súa inauguración. Todo está nas mans de Ricardo Pérez y Verdes, director do museo, que nos recorda como foron os inicios. “Ao xubilarme o material e fondos arquivísticos tiñaos para as miñas clases de historia na facultade de Ciencias da Educación Física e do Deporte en Coruña. Quería darlle unha saída e non telas na casa toda a miña vida sin que a xente poidera velas”, apunta Ricardo Verdes.

Fai xa uns dez anos, Ricardo estivo recorrendo múltiples concellos e institucións para conseguir o propósito de abrir un museo. “O meu propósito era deixalo na Coruña e nun primeiro momento viaxei por alí presentando o proxecto que tiña na miña man”, detalla. Ricardo poñía tres condicións: que houbera un parking para non haber problemas de aparcamento e de mobilidade, que tivera un espacio diáfano ¬-naqueles tempos solicitaba 300 metros e agora ten 1.000 metros cadrados- e con acceso ao exterior para despois da visita poder practicar os xogos que se explicaran. “En cada sitio que visitaba decíanme que era un proxecto bonito pero non había espazo, non había diñeiro...”, recorda. Todo se solucionou cando chegou a Ponteceso, lugar no que se cumplían as tres condicións.

DE QUE SE TRATA. O MELGA é o museo do xogo e do deporte tanto tradicional como moderno. Está dividido en dúas salas. A primeira destinada a xogos e deportes tradicionais tanto galegos como nacionais ou de outros países. A segunda sala recolle a evolución histórica e cronolóxica do xogo e do deporte a través dos tempos, dende a prehistoria ata o século XXI. Aproximadamente hai en exposición 3.000 pezas. “Eu teño 14.000, polo que cada certo tempo vou renovando para que se vexan todas”, apunta. Hai persoas e colexios que acuden ao lugar cada ano. “Que repita a xente é importante. A moitos non lles da tempo de velo todo nun día e outros volven porque o ven como patrimonio cultural lúdico”, sinala.

É un espazo pequeno, con pezas orixinais e reproduccións orixinais de pezas arqueolóxicas e interactivo xa que, despois das visitas nas que Ricarco participa como guía, xógase tanto dentro como fóra do museo.

Polo de agora, o MELGA é privado. No seu día, Ricardo firmou un convenio co concello de Ponteceso no que lle deixaban unhas instalacións e él xestionaba o museo. “Realmente o continente é de Ponteceso e o contido é meu”, así o define. Chegado o momento, a súa idea é cedelo, donalo ou establecer un convenio para mantelo vixente. “Teño unha fundación que vai velar por que continúe para sempre”, engade.

UN ESPAZO PARA TODO O MUNDO. En canto aos visitantes hai moitos rapaces en idade escolar para os que cales se ofertan obradoiros e talleres de xoguetes. Tamén hai festivais de xogos que se levan aos concellos ou escolas nos que se realizan unha variedade de xogos tradicionais “que ao mellor non temos posibilidade de facelos nas instalacións do museo”.

Ademais, para todas as persoas que queiran fanse etnográficos e xogos de precisión. “O museo é para todo o mundo xa que adaptamos a actividade no caso de que sean maiores ou persoas con disfuncións”, aporta.

Ricardo sorpréndese coa reacción final da xente que pasa polo MELGA. “Moitos ao finalizar a visita din: como está esto en Ponteceso?”, destaca.

VISITAS. O pasado martes 15 de setembro deu por finalizada a tempada de verán para o Museo Etnolúdico de Galicia ( MELGA) de Ponteceso. O balance deste período estival foi enormemente favorable en canto a visitas ao mesmo. “Eramos moi escépticos debido ao ano pandémico que tiñamos por perdido polo confinamento, pero estabamos equivocados”, di Ricardo.

A maioría de visitantes foron de carácter persoal ou privado, xa que este ano coas medidas sanitarias viron conveniente privar das mesmas a grupos masivos (campus, festivais, etc.), e deixar para as visitas guiadas agrupacións menos numerosas, cumprindo coas medidas sanitarias.

O 30% foron da nosa comunidade autónoma de Galicia e o 70% foron doutras comunidades españolas. Madrid foi a principal comunidade en achegarse ao Museo, seguida de Castela e León, Asturias, Castela-A Mancha, Navarra, Cantabria, Cataluña e Estremadura. Doutros países soamente houbo familias de Ucrania e Israel. En canto aos turistas de proximidade foron os de Santiago de Compostela os que máis abundaron, seguidos de xentes da Coruña, Carballo, Ferrol e Lugo. O transporte preferido polos visitantes foi en primeiro lugar as autocaravanas e a continuación o automóbil particular. En canto ás visitas guiadas reducidas para grupos tiveron en total sete, das cales a maioría foron grupos do Ponteceso.

En total, preto de 400 persoas pasaron polas instalacións. “Será un verán lembrado como pandémico pero tamén o recordarei como o mellor verán dos case sete anos da nosa existencia como museo”, di Ricardo.