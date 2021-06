Nace en Corme a Asociación Cultural Insua de Viastela

O vindeiro sábado, 19 de xuño ás 18:00 horas, terá lugar na Praza da Ribeira de Corme a presentación da Asociación Cultural Insua de Viastela. De seguido estrearase o Programa de Verán co encontro Mourelle nos Mares do Sur. 271 aniversario do seu nacemento e 241 aniversario da viaxe da Princesa.

A asociación nace co obxectivo de estudar e investigar a figura do navegante Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, divulgar o seu legado e a trascendencia das súas viaxes de exploración polo Pacífico. O ano pasado celebrouse o bicentenario do seu pasamento e debido as circunstancias da pandemia as actividades previstas aprazáronse ao 2021. Unha parte moi importante do programa de verán terá ó almirante como protagonista, así como a navegación e o mar en xeral. En vindeiros anos adicarase a outros ilustres persoeiros da Costa da Morte e a espazos afíns a eles “coa fin de recuperar e divulgar a súa memoria e importancia”, afirman.

O estudo, recuperación, protección e divulgación do patrimonio material e inmaterial, o fomento da cultura, da historia e das tradicións mariñeiras e a colaboración con outras asociacións culturais que compartan os mesmos fins ou outras entidades de distinta natureza con igual ideario fundacional, son outros dos retos do colectivo.