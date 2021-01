Notifican a expulsión aos cinco edís díscolos do PSOE pontecesán

Ponteceso. Os cinco concelleiros díscolos do PSOE de Ponteceso (Raquel Fondo Pérez, Ana Pérez Imia, Faustino Santiago Lema, Miguel Ángel González Gómez e Salvador Eiroa Ameijenda) recibiron esta semana a notificación do secretario de Organización do partido certificando a súa expulsión do grupo municipal socialista, tal e como o acordou a Comisión Executiva Provincial da Coruña.

O documento foi asinado o 27 de xaneiro pero nel non se detallan as causas que motivaron a súa expulsión. Os referidos concelleiros aseguran que “despois de tanto tempo do anuncio de que estábamos expulsados, por fin esta semana nos chegou unha carta exactamente igual a todos”, pois ata o de agora, “só tiñamos noticia pola prensa”.

Non obstante, botan en falta “os motivos da nosa expulsión”, e entenden que “por algún lado deben estar” e que “secadra foi por pedir reiteradamente unha convocatoria do grupo municipal dado que o alcalde incumpre os estatutos, ou secadra déronse conta na provincial ao comunicarlles tal solicitude... quen sabe!”. Así, o goberno local queda agora con só 3 dos 8 edís do comezo de lexislatura. J. M.