Novas oficinas para o parque empresarial carballés

Carballo. O próximo luns día 12 farase efectivo o traslado das oficinas do polígono ao antiguo edificio de Promoción Económica que pasará a chamarse Centro de Promoción Económica Polígono de Carballo. Esta é unhas das aspiracións do colectivo empresarial, que permitirá mellorar a carteira de servizos que ofrece o parque empresarial aos usuarios e usuarias, así como dotalo das infraestructuras necesarias tras o dinamismo que adquiriu nos últimos anos.

Edifico no que se sitúan as novas oficinas do polígono de Carballo. Foto: Gerencia Polígono.