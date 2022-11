Novas propostas a prol da promoción da lingua galega en Carballo

CARBALLO. O traballo do Concello carballés a prol da lingua galega recibiu un importante pulo coa reactivación do Servizo de Normalización Lingüística a raíz da contratación dunha nova técnica. A incorporación de Carme Pereiro permitirá reactivar programas que xa no seu día fixeron de Carballo un referente na promoción do idioma galego pero tamén poñer en marcha novas iniciativas.

A concelleira de Normalización Lingüística, Maruxa Suárez, e a alcaldesa en funcións, Milagros Lantes, xunto con Carme Pereiro, confirmaron a participación en iniciativas colaborativas como Youtubeiras e Enreguéifate, ademais de continuar co proxecto Apego.

O ano que vén volverán a colaborar no curso de verán da UDC Traballando en lingua, e están tramitando a adhesión á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega, creada para promover e dinamizar o uso da lingua galega a través da cooperación institucional. M. L.