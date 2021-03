Novo oficial na Policía Local en Carballo

A Policía Local de Carballo conta cun novo oficial. José Luis Caamaño Domínguez tomou posesión como funcionario de carreira tras superar o proceso selectivo que se desenvolveu polo sistema de concurso, e no que tamén resultou seleccionado Santiago Abellas González, que dispón dun mes de prazo dende a notificación para incorporarse ao posto ou renunciar.

O acto da toma de posesión celebrouse na Alcaldía coa presenza de Evencio Ferrero; do concelleiro de Seguridade, Juan Seoane, e do xefe da Policía Local, Roberto Mosquera. O alcalde destacou o labor desenvolvido por José Luis Caamaño durante o tempo que traballou con anterioridade no Concello de Carballo en comisión de servizos e no que demostrou, en palabras de Ferrero, ser “un gran profesional”.

Pola súa banda, o novo oficial, moi emocionado, cualificou como “un orgullo” poder formar parte do corpo da Policía Local de Carballo, no que agarda permanecer “por moitos anos”.