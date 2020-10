O alumeado de Nadal acenderase nas rúas carballesas o vindeiro 4 de decembro

Carballo. Este ano as festas de Nadal estarán condicionadas pola situación sanitaria. Todo apunta a que a covid-19 impedirá a celebración dalgunhas das tradicións máis arraigadas destas datas, pero dende o Concello de Carballo consideran que é importante manter, na medida do posible, o espírito do Nadal e contribuír á dinamización da actividade económica. Por iso, o acendido do alumeado decorativo realizarase xa o 4 de decembro.

A instalación dos elementos luminosos que comporán a decoración especial de Nadal comezou xa esta semana. Tanto dende a empresa contratada coma dende o Concello de Carballo considerouse que era importante anticiparse tanto ao incremento da demanda que adoita rexistrarse ás portas do mes de decembro como a calquera imprevisto relacionado coa incidencia do coronavirus que puidese xurdir nas vindeiras semanas.

Como é habitual, o alumeado de Nadal estará especialmente presente nas zonas máis comerciais, apoiando deste xeito unha actividade fundamental para a economía local. Nesa liña enmárcase tamén a iniciativa “Sempre Carballo”, que supera xa as 15.000 solicitudes, e que, precisamente, rematará o 30 de novembro a petición das asociacións de empresarios para non interferir na campaña de Nadal.