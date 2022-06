O BNG de Carballo resalta os logros dos seus representantes nas institucións

“Se o BNG está, Carballo está”. Deste xeito resumen os nacionalistas carballeses o contido do novo boletín O Anllóns, o primeiro que sacan á rúa dende a pandemia e que reflicte “a importancia que ten para o noso concello a presenza do BNG nas institucións, como puidemos comprobar durante estes últimos anos”, afirman.

Subliñan que moitas cousas cambiaron tamén no ámbito político dende a publicación do anterior boletín no ano 2019. “O BNG revalidou o goberno de Carballo ampliando aínda máis o grupo municipal con 12 concelleiros e concelleiras, acadamos a vicepresidencia da Deputación da Coruña e conseguimos, por primeira vez na historia, contar con representación local no Parlamento de Galiza. Todo isto ben merecía un especial do boletín O Anllóns”, afirman.

En pouco tempo, engaden, a presenza do deputado Daniel Pérez na Cámara Galega “marcou un antes e un despois, porque conseguiu trasladar a Compostela os problemas e as necesidades do noso concello. A necesidade dun novo centro de saúde, ou da ampliación do polígono industrial, ou da circunvalación, ou dun cuarto xulgado... son motivo de debate permanente, e iso obrigou ao Goberno do Partido Popular a empezar a desbloquear os grandes proxectos que conforman a gran débeda da Xunta de Galiza con Carballo”, subliñan.

Igualmente resaltan que dende a vicepresidencia da institución provincial, Xosé Regueira “conseguiu que o reparto dos recursos públicos se realice con obxectividade, transparencia e xustiza, e que cada concello reciba o que xustamente lle corresponde, sen ter en conta as cores políticas. E grazas a esa concepción, que reforza a autonomía local, en Carballo levamos investidos nestes tres últimos anos máis de nove millóns de euros en infraestruturas e servizos financiados pola Deputación da Coruña”, conclúen.