O BNG de Malpica defende o labor desenvolvido polo goberno tripartito

O BNG de Malpica saíu en defensa do labor desenvolvido polo goberno tripartito nestes dous anos ante a moción de censura presentada polo PP co apoio do concelleiro non adscrito Alfredo Cañizo que, até o de agora, era tamén o seu socio no executivo local.

Sinalan que no medio dun mandato totalmente anómalo, marcado por unha pandemia de carácter global e na que, case ao inicio deste, tiveron que confinarnse e enfrontar graves problemas sanitarios e sociais da veciñanza dende as casas, “e nun escenario de total descoñecemento do que había que facer ou non en cada circunstancia que ía xurdindo, cremos que o goberno de Malpica estivo á altura dos acontecementos”. Xestionamos, programamos, atendemos e acompañamos á nosa sociedade, engaden, “con todas as dificultades que tiña a situación e que aínda ten para moitas cousas”

Recalcan ademais os nacionalistas que “non estivemos parados, o concello moveuse e fomos facendo que se recuperara a actividade dentro das medidas que se ían decretando en cada momento concreto da pandemia. Sempre respectando a normativa vixente e con tódalas precaucións, e incluso no confinamento, programouse cultura, deporte, executáronse as obras previstas e os servizos funcionaron con intensidade”.

Aseguran que calquera que pasee por Malpica, e coa Mostra de Olería de Buño recentemente rematada, “pode comprobar o pulso do concello e a oferta de actividades para a nosa veciñanza e a xente que nos visita, sempre intentando manter a lealdade desde as nosas áreas de goberno, e a colaboración coas entidades locais e coa veciñanza, mantendo os valores culturais e sociais que nos caracterizan”.

Subliñan ademais que goberno de Malpica conta con proxectos froito de dous anos de planificación a través do Plan Único da Deputación, e co orzamento necesario para executalos, así como diversos proxectos urxentes e diferentes convenios en tramitación para potenciar o patrimonio, e mesmo coa posibilidade de que os fondos europeos permitan aínda máis capacidade de xestión. “Mais iso, tamén o sabe o Partido Popular, e quere rendabilizalo apoiándose incribelmente na persoa a quen máis criticou e mesmo atacou nestes anos de tripartito”, engaden.

Ao longo destes dous anos, din que o BNG enfrontou ás diferenzas “como camiño para chegar a acordos, e así o fixemos, buscando que o que saíra dos debates fose o mellor para a sociedade de Malpica. Lamentamos que outras forzas políticas carezan da cintura política suficiente para xestionar en positivo os debates e as diferenzas, nós sempre debateremos en beneficio do Concello”.

Agardan que “o tempo, ese elector implacábel, e a reflexión da sociedade malpicana poña a cadaquén no seu lugar e saiba premiar e castigar as posturas duns e doutros”. Mentres tanto, conclúen, “o BNG vai seguir traballando polos intereses da veciñanza do noso concello levando a pleno as cuestións que conforman o noso plan de traballo para este mandato e que figuraban no noso programa electoral e no acordo de goberno”.