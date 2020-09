O BNG elevará ao Parlamento as demandas dos empresarios de Carballo

A práctica totalidade da xunta directiva da Asociación de Empresarios do Polígono participou nunha xuntanza co alcalde de Carballo, Evencio Ferrero; o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, e o deputado do BNG no Parlamento de Galiza Daniel Pérez. “Do que se tratá é de ir pulsando as necesidades estratéxicas da comarca e de Carballo, e nós pensamos que unha necesidade obxectiva, e mesmo de urxencia, son temas vinculados ao polígono industrial: ampliación, circunvalación e servizos como a fibra óptica ou o gas”, explicou Evencio Ferrero.

O deputado carballés púxose a disposición da Asociación de Empresarios do Polígono para canalizar estas e outras cuestións a través das iniciativas que sexan precisas no Parlamento de Galiza. “Para nós, sinalou Daniel Pérez, está clarísimo que a solución a estas demandas, algunha delas histórica, é unha cuestión de vontade política”. O polígono de Carballo constitúe, xunto cos da Laracha e Arteixo, “un eixo industrial de gran proxección, moi importante pensando no emprego e no pulo económico que precisa toda a zona. Temos claro que é necesaria unha ampliación do polígono, porque a ocupación actual supera o 82% e as parcelas que quedan non teñen tamaño suficiente para atraer empresas medianas e grandes. Unha obriga das institución é anticiparse ás necesidades, e a forma de facelo neste caso é xestionando a ampliación do polígono”, engadiu.