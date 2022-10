O BNG esixe a Educación que arranxe o salón de actos do IES Alfredo Brañas

Carballo. O BNG denuncia que no IES Alfredo Brañas, de Carballo, avanza o deterioro do salón de actos pero tamén, pouco a pouco, doutras dependencias, porque a praga de avelaíñas que ten devorada unha parte do patio de butacas segue estendéndose.

O deputado Daniel Pérez e o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, puideron comprobar nunha visita ao instituto a evolución da situación tras o primeiro derrubamento do teito, en xuño de 2021.

“Dada a inacción da Xunta”, afirman, o BNG presentou en marzo unha serie de iniciativas ante o Partalmento de Galicia, “ás que o conselleiro de Educación respondeu un mes despois que se encargaría de inmediato a redacción do proxecto. Estamos en outubro e no perfil do contratante da Xunta non figura aberto ningún procedemento relativo ao IES Alfredo Brañas, polo que entendemos que aínda non se contratou xa non a execución da obra, senón nin sequera a redacción do proxecto”, sinalan.

A Xunta dixo ter comprometido un investimento de 350.000 euros para o salón de actos do IES Alfredo Brañas, “pero nin á dirección do centro nin á comunidade educativa se lle fixo chegar información ningunha ao respecto. E mentres tanto, a falta de mantemento tamén se fai notar na fachada do edificio coa caída de cascotes”, engaden.

O deputado carballés Daniel Pérez vén de rexistrar unha nova batería de iniciativas para saber en que situación está o proceso de contratación das obras e cando está previsto executalas. M. L.