O Concello carballés continúa a plantación da semente do carballo de Vilar de Francos por cada nacemento

Carballo. Hoxe, 26 de xaneiro, celébrase o Día Mundial da Educación Ambiental co fin de sensibilizar á sociedade sobre a fina liña que existe entre o desenvolvemento humano e a conservación do planeta. Un dos obxectivos desta celebración é “sementar valores medioambientais”, e dende o Concello de Carballo queren colaborar nesa semente a través dos “fillos” da súa árbore particular: o Carballo de Vilar de Francos. Por iso estenden durante este 2021 a iniciativa de plantar un por cada nacemento.

O Instituto Nacional de Estatística comunicou 189 nacementos no ano 2020 –sen contabilizar os datos de decembro– polo que dende o Concello esperan acadar os 200. A cada unha das familias que se foi achegando pola Casa Consistorial para empadroar aos seus fillos e fillas ofrecéuselle a posibilidade de sumarse á iniciativa, ben plantando un herdeiro do carballo de San Antón pola súa conta se dispón de terreo ou ben participando nunha plantación colectiva con motivo do Día da Árbore. O resultado é que a gran maioría prefire participar nese acto colectivo.

A plantación deste ano non poderá levarse a cabo dada a situación sanitaria provocada pola COVID. A intención municipal é que na primavera de 2022 se realice un gran acto ao aire libre para que acudan todas as familias con nenos e nenas nados/as no 2020 e 2021.