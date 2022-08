O Concello de Laxe abre de venres a domingo un novo Mercado Pirata

laxe. O Concello de Laxe inaugura a IX edición do Mercado Pirata, que se celebrará do 5 ó 7 de agosto. A praza dos Voluntarios será, durante os próximos días, o lugar elixido para acoller postos de artesanía e alimentación, actuacións musicais e espectáculos de lume. O Concello colabora con Eventos Los Templarios para poñer en marcha de venres a domingo este feiral, que fará as delicias dos máis novos e tamén maiores. Así, durante os días 5, 6 e 7 de agosto a praza dos Voluntarios da vila laxense retrocederá no tempo por medio dunha espectacular recreación histórica na que non faltarán a música e a animación cultural, os postos de artesanía e alimentación ou un carrusel ecolóxico. A horario de apertura do mercado será o seguinte: o venres, de 19.00 a 23.00 horas, e sábado e domingo de 11.00 a 14.30 horas e de 18.00 a 23.00 horas. Ademais, todas as noites haberá un espectáculo de lume ás dez e media. Desde o goberno local felicitan a todo o equipo organizador polo seu traballo, agardando que este IX Mercado Pirata sexa todo un éxito, “como xa o foi nas pasadas edicións, e que durante os próximos días tanto a veciñanza de Laxe como as persoas visitantes desfruten duns días diferentes e únicos en toda a comarca”. c.l.