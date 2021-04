O contacontos A Familia Papaventos pecha o programa larachés do Mes do Libro

A Laracha. O programa do Mes do Libro finaliza mañá co espectáculo infantil A Familia Papaventos, un contacontos sobre a amizade no que as historias se acompañan coa voz e a guitarra de Charo Pita interpretando cancións do seu libro-disco No país do vento. O espectáculo terá lugar ás 18.00 horas no auditorio do centro sociocultural de Paiosaco. Igual que nas anteriores sesións, a entrada é gratuíta e soamente se permitirá o acompañamento de adultos no caso de que non se complete coa cativada a capacidade máxima da sala.

O evento cultural do Mes do Libro está organizdo polo Concello coa colaboración da Deputación da Coruña e ten o obxectivo de fomentar a lectura e a asistencia ás bibliotecas entre os máis pequenos.