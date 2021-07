O ‘coronavirus’ percorrerá este ano a praias de Razo e Baldaio

Carballo. A nova edición do programa Eu quero Razo-Baldaio non só reivindica o litoral carballés como un espazo para o ocio sustentable, senón tamén como un espazo seguro. E para que o siga sendo, en colaboración coa empresa Acciona, responsable do servizo de limpeza de praias, unha figura con forma de coronavirus irá percorrendo as praias para lembrar aos usuarios e usuarias que este verán é preciso respectar a distancia interpersoal de 1,5 metros e utilizar a máscara tanto nos accesos coma nos paseos.

Tres entidades ecoloxistas van ser as encargadas de guiar as actividades: Adega, Hábitat e Senda Nova. Tamén se sumou o persoal do servizo de limpeza e das empresas colaboradoras: Aspaber, Sulo, Ecovidrio e López Cao, ademais de Acciona.

“O obxectivo é tratar de coñecer máis o litoral de Razo-Baldaio, porque canto máis se coñeza máis se coidará”, apuntou o concelleiro de Servizos, Luis Lamas. Por iso, entre a vintena de actividades que se levarán a cabo en xullo e agosto abórdase o coñecemento do espazo dende diferentes perspectivas: medioambiental, etnográfico, cultural...

O alcalde, Evencio Ferrero, destacou que a continuidade do programa é unha proba “de que se valora dunha maneira positiva o traballo feito e a experiencia acumulada, e hai que agradecer a dispoñibilidade das entidades para seguir divulgando os valores deste espazo”. J. M. RAMOS