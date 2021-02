O cribado á poboación larachesa realizarase mediante test de saliva

A Laracha. Tal e como xa informara o goberno local, o Servizo Galego de Saúde (Sergas) realizará á poboación larachesa un cribado masivo mediante test de saliva para a detección do coronavirus. Finalmente, serán citados vía mensaxe de texto os 5.453 cidadáns de idades comprendidas entre os 15 e os 65 anos con tarxeta sanitaria activa no centro de saúde da Laracha (incluído o consultorio de Caión) e que non tivesen unha PCR positiva nos últimos tres meses e que non sexan persoal de residencias.

O sistema de recollida das mostras será realizado por seis equipos de profesionais entre o xoves e o sábado, no polígono industrial da Laracha, concretamente no aparcamento situado na parte posterior do viveiro de empresas. Este edificio utilizarase para a xestión da loxística durante estas xornadas.

As persoas que sexan citadas deberán acudir dúas veces, a primeira para a recollida dos botes e a segunda, para a entrega das mostras. En ambos casos poderá presentarse un único membro da unidade familiar sempre e cando achegue os datos da tarxeta sanitaria e o número de teléfono de cada unha das persoas que foran citadas.

A franxa horaria da citación para a recollida dos botes será o xoves e o venres entre as 8:30 e as 19:30 horas. A entrega das mostras será ben o venres nese mesmo horario ou ben o sábado ata as 14:30 horas.

PROFESORES DOS CENTROS EDUCATIVOS. Tras o diagnóstico de varios casos positivos por COVID entre o alumnado dos centros de ensino do termo municipal, o Concello solicitou que o profesorado tamén fora citado para a realización da proba con independencia do seu lugar de residencia, o que foi aceptado polo Sergas.