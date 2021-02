O cribado larachés detectou un total de quince positivos en COVID

A Laracha. O Concello larachés dou a coñecer na xornada deste martes os resultados do cribado (modalidade de test de saliva) realizado polo Sergas no parque empresarial da localidade, entre o xoves e o sabado da semana pasada. Foron un total de 15 persoas positivas en COVID, dun total de 4.632 mostras recollidas, que representan un 82,6% dos veciños e veciñas que foran citados (5.453). A franxa de idade ía dende os 15 e 65 anos de idade. Tamén foi chamado o profesorado dos centros de ensino do termo municipal.