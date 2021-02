O meco de Cabana visita os espazos destacados de cada parroquia

Bergantiños. O Concello de Cabana, nunha aposta por dinamizar o Entroido, a pesar da situación sanitaria, levou o seu meco por todas as parroquias. Esta iniciativa, promovida polo departamento de Cultura baixo o título O meco troulea por Cabana, trasladou o espantallo deste ano polos lugares máis representativos do municipio, coma o dolmen de Dombate, o castro de Borneiro, o CPI As Revoltas ou o val do Corcoesto. Ata o propio meco respectou as medidas sanitarias facendo uso dunha máscara e mantendo a distancia de seguridade. M. L.