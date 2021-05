O Museo Etnolúdico de Galicia abrirá as súas portas toda a fin de semana

Con motivo do Día das Letras Galegas, o Museo Etnolúdico de Galicia (Melga) de Ponteceso, abrirá as súas portas esta fin de semana para todas aquelas persoas interesadas-- en realizar visitas libres ou guiadas ao recinto museístico. Estará aberto en horario matinal desde as 10.00 ata as 14.00 horas. O último acceso será ás 13.00 horas.

Non se necesita cita previa para visitas libres, aínda que exista un aforo máximo de 20 persoas. En caso de visita guiada, é indispensable coñecer o número total de participantes e a hora prevista. É obrigatorio manter e respectar todas as medidas establecidas pola pandemia do COVID (máscaras, aireación, hidrogel, aforo, temperatura, luvas e distancia física). Para calquera información chamar aos números de contacto 981 7154 / 2/661.29.02.46 ou enviar un correo a info@museomelga.com.