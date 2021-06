O Pazo da Cultura carballés será reformado con fondos do remanente do 2019

Carballo. Na xuntanza da Xunta de Goberno Local celebrada este luns aprobouse o expediente de contratación da primeira fase das obras de reforma do Pazo da Cultura, que serán financiadas con cargo ao remanente do 2019 cun orzamento de 428.600,63 euros. A maiores, informouse de que seguirá adiante a reforma do Mercado Municipal grazas ao remanente. Neste caso, está a punto de finalizar a primeira fase das obras e xa se adxudicou a segunda, que ten como principal finalidade a instalación dun ascensor, á empresa Desarrolla Obras y Servicios por 88.184,80 euros.

Outras das melloras que están en marcha son: a accesibilidade en beirarrúas da zona A Milagrosa e a Avenida Ponte da Pedra, a seguridade no polígono industrial de Bértoa, a rede de saneamento e abastecemento de auga aos lugares de Leboreo, Requeixo e A Rega, na parroquia de Bértoa, en Cambre de Lema e Cambrelle-Razo, a ampliación do cemiterio municipal, etc.