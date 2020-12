O pontevedrés Antonio Gutiérrez gaña o Certamen Fotográfico Xosé Manuel Eirís

O fotógrafo pontevedrés Antonio Gutiérrez Pereira, que estivo en Carballo no ano 2018 para recoller un accésit do 20º Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís, vén de acadar agora o primeiro premio da 22ª edición, dotado con 1.500 euros e diploma, pola imaxe Reconquista.

Nos dez anos que leva detrás do obxectivo creou un estilo propio de retratos, cun “toque conceptual e surrealista”, como el mesmo o define, pero nesta ocasión presentou unha paisaxe na que simboliza como a natureza “reconquista” o espazo arrebatado polo ser humano.

O segundo premio, dotado con 750 euros e diploma, e patrocinado pola Fundación Luís Calvo Sanz, é para Noé Blanco Carracedo (A Rúa-Ourense) polo seu traballo Estructura dual. O Premio Especial Carballo (500 euros e di ploma) será entregado este ano a Fernando Román Areán, do Milladoiro (Ames), pola fotografía titulada O paraíso de Eva. Ademais, o xurado decidiu conceder dous accésits (150€ e diploma para cada un deles), patrocinados por Interfilm Carballo, ás fotografías En el campo, de Xavier Ferrer Chust, de Vila-Real (Castellón), e Mestura secular, da carballesa Camila Guadalupe Pitrelli Vázquez.

O xurado, que se reuniu o 4 de decembro no Pazo da Cultura, estivo presidido pola concelleira Milagros Lantes Seara, e contou coa participación de Ángel Cordero Gómez, fotógrafo e profesor da Escola de Imaxe e Son de A Coruña; Juan José Varela Barbeito, fotoxornalista, responsable de producción de Photo España e co-creador e co-director de FFoco Festival de Fotografía da Coruña; Ignacio Romero Sánchez, fotógrafo e profesor de fotografía da Escola de Imaxe e Son da Coruña; Esther Chamoso Lázaro, artista plástica e arquitecta técnica; Ramón Varela Rodríguez, en representación da Asociación Cultural Escola do Alprende, e Carmen Castro Pombo, xefa do servizo de Cultura do Concello de Carballo, en calidade de secretaria do xurado.

Este ano participaron no certame 63 fotógrafos e fotógrafas, que presentaron un total de 148 obras.