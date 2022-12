O PSOE esixe que se axilice a ampliación do polígono empresarial de Carballo

O portavoz de Industria do Grupo Socialista, Martín Seco, esixiulle este mércores á Xunta que axilice a ampliación do polígono de Bértoa (Carballo), logo de constatar que a execución deste proxecto quedou fóra dos orzamentos para 2023. Levou á Comisión de Industria do Parlamento as queixas dos empresarios, “que tildan os orzamentos de decepcionantes”, afirma.

O responsable socialista lembra que o goberno galego ten sobre a mesa a terceira e última fase de ampliación do polígono, que sumaría 550.000 metros cadrados “para evitar o colapso de solo industrial que está a vivir Carballo”. A anterior ampliación remóntase ao ano 2010, pero o espazo quedouse pequeno e, dixo, precisa de máis chan industrial para non deixar pasar o empuxe empresarial do polo industrial Arteixo – A Laracha – Carballo.

Alerta de que “mentres o tempo pasa, Carballo e a comarca de Bergantiños perden oportunidades para a implantación de actividade económica e xeración de emprego” mentres o goberno galego “da largas”. Lembra que a Xunta ten anunciado dende 2021 a creación dunha mesa de seguimento desta terceira fase de ampliación do polígono, pero que “aínda non se ten reunido a pesares de que o proxecto supostamente está en redacción”.

Martín Seco lamenta “o castigo ao que o goberno galego está a someter á comarca e a Carballo en particular, mantendo paralizada a circunvalación dende que fora proxectada polo executivo presidido polo socialista Touriño en 2009. Algo así sucede coa autoestrada A Coruña – Carballo, planificada para ser unha autovía pública e que o goberno do PP de Fraga privatizou pola porta de atrás, e agora a Xunta négase a liberar as peaxes”.