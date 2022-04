Obradoiro sobre tecnoloxía, adiccións e convivencia no instituto pontecesán

Ponteceso. O Concello de Ponteceso colabora na organización do Obradoiro sobre tecnoloxía, convivencia e adiccións destinado a docentes e familias. Celebrarase o venres, 21 de abril, no IES Eduardo Pondal. Os interesados en asistir deben solicitar praza en convenciaponteceso¡@gmail. com. O obradoiro desenvolverase desde as 17.00 ata ás 19.00 h.

Os asistentes terán a oportunidade de achegarse ás claves para educar na era dixital. Para isto daranse a coñecer datos reveladores sobre os problemas que atopan e crean os e as adolescentes en áreas tan diversas como o botellón, as redes socias, as novas tecnoloxías e o mundo das apostas. Todo isto dará paso a unha charla coloquio na que se reflexionará sobre as claves para que pais, nais e educadores poidan enfrontar as actuais problemáticas que se ven nos eidos educativos. O relator será Antonio Rial, doutor en Psicoloxía Social e profesor da USC. M. L.