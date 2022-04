Obradoiros de envellecemento activo en Corme e Ponteceso

Ponteceso. O Concello pontecesán puxo en marcha un novo obradoiro de envellecemento activo, que se desenvolverá todos os mércores de abril e maio, en Ponteceso e Corme. A primeira sesión consistiu en talleres de memoria con xogos de parellas, cartas e escritura.

As seguintes centraranse en actividades de xeronto-ximnasia e manexo de móbiles entre outras accións, todas elas destinadas a manter activas o corpo e a mente.

Os obradoiros impártense entre as 16.00 e 17.45 horas no edificio verde de Ponteceso, e de 18.00 a 19.45 horas na Casa dos Veciños de Corme. Esta iniciativa destinada aos maiores do Concello obtivo unha gran resposta, ao recibir solicitudes para as 20 prazas que se ofertaban. M. L.