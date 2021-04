Once mozos logran sentar ós políticos de Ponteceso nunha mesa para dialogar

Logo de constituir semanas atrás a plataforma Somos máis de Ponteceso que Pondal, once xoves do municipio foron quen de acadar o compromiso dos representantes de todos os grupos políticos municipais para sentarse este venres nunha mesa para diálogar e achegar posturas que permitan acabar coa situación de bloqueo que, entre outras cousas, levou ao Concello a perder máis dun millón de euros en axudas dos plans da Deputación.

Só falta concretar a hora, pero será unha xuntanza formal, con orde do día e un tempo de intervención pautado para que cada voceiro poida expoñer as súas propostas. Os membros da plataforma exercerán como medidadores e tentarán buscar puntos de acordo coa esperanza de que a reunión remate con acordos executables. Así o indicou Daniel Valle, un dos voceiros do colectivo de xoves.

Hai que lembrar que o goberno de Ponteceso (PSOE), que comezou a lexislatura con maioría absoluta, hoxe só conta con tres concelleiros (dous máis o alcalde, Lois García) dos oito que foron elexidos nas eleccións de 2019. Os outros cincon foron expulsado do partido e agora están no grupo de non adscritos e, cos seus votos, xunto cos dos edís de PP (3) e APIN (2) conforman unha oposición maioritaria, que vén condicionando calquera tipo de acordo á dimisión previa do rexedor.

Isto levou a que a Corporación rexeitase, por dúas veces, o Plan Único da Deputación, sendo Ponteceso o único municipio da provincia que rexeitou eses fondos.

Por iso, o primeiro punto que abordarán na xuntanza deste venres será o intentó de búsqueda dun acordo para, alomenos, poder recuperar parte das axudas do POS. “Queremos algún tipo de solución”, afirma Daniel Valle.

De partida os impulsores da plataforma amósanse optimistas, xa que previamente mantiveron encontros por separado con cada un dos representantes dos distintos partidos “e vimos boa disposión, e nós o que lles pedimos é responsabilidade”, sinala.

Precisamente Somos máis de Ponteceso que Pondal xurdeu ante a preocupación pola situación de bloqueo que se vive no Concello, “sendo conscientes de que aínda quedan dous anos por diante de lexislatura, que poden ser moi largos e que existe o perigo de que sigamos perdendo outras subvencións”, engade. A intención da plaforma é exercer de portavoz “deses veciños e veciñas que non saben nin entenden o que está a pasar nos plenos”, pero que son os grandes perxudicados.

Esa falta de respostas é acordos foi a que animou a estes once xoves a dar un paso ao fronte. Queren deixar claro que non os move “ningunha motivación política nin estamos asociados a ningún partido, pois entendemos que debemos funcionar de maneira neutral”, afirman.

Dende que constituiron a plataforma xa mantiveron unha reunión co vicepresidente da Deputación da Coruña, e impulsaron unha recollida de sinaturas a través da plataforma Change.org co obxectivo de “solucionar a vergonzosa situación do Concello de Ponteceso”, tal e como reza o lema da campaña, na que suman xa preto de 250 asinantes. Ademais, tamén distribuiron en diversos locais de hostalaría, supermercados, gasolineiras e estancos unhas follas para recoller o apoio de quenes non accedan á plataforma dixital. En concreto, as follas para asinar están dispoñibles nos bares O Cruce, Madison, Abeiro, A Eira, Rosalía, Lista, A Torriña, O Cabazo, Balarés, O Pazo, Prinss, Paula, Anllóns e Bugalleira; na tenda A Bordo; nos supermercados Eroski e Miramar; nas gasolineiras de Ponteceso e Pazos; no estanco Tella; e na panadería de Pazos.

Esperan que a xuntanza do venres supoña o punto de partida para que o diálogo volva a ser a base da política municipal. De ser así, “ahí rematará o labor da nosa plataforma”, conclúe Daniel Valle.