Operativos tres puntos de recarga de vehículos eléctricos na Laracha

BERGANTIÑOS. Desde este xoves os usuarios de vehículos eléctricos xa teñen a súa disposición tres puntos de recarga en espazos públicos do municipio da Laracha. Foron creados e postos en funcionamento por Grupo HL Energía coa colaboración do Concello. As estacións sitúanse no casco urbano da Laracha (praza Olonne sur Mer, xunto ao IES Agra de Leborís), no polígono industrial (fronte ao viveiro de empresas) e no campo da feira de Paiosaco (a carón da avenida Bergantiños). Ata este último achegáronseo o alcalde, José Manuel López, e o tenente de alcalde, José Ramón Martínez, xunto coa directora da empresa, Eva Martínez e o director técnico, Juan Arijón. Na xuntanza fíxose unha demostración do funcionamento dos postes de recarga, que teñen unha potencia de 22 quilovatios e dispoñen de dúas tomas, polo que poderá darse servizo simultáneamente a seis vehículos entre as tres localizacións.

A creación destes puntos de recarga promóvese coa dobre finalidade de ofrecer o servizo a cidadanía en espazos públicos e de impulsar e fomentar o uso de enerxías limpas no sector do transporte, favorecendo a redución de emisións de carbono e gases de efecto invernadoiro e, por tanto, mellorando a calidade do aire e reducindo a contaminación acústica.