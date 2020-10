Os edís de goberno enfrontados ao alcalde de Ponteceso pídenlle que explique como están as contas

Ponteceso. Os seis concelleiros do PSOE de Ponteceso que están enfrontados co alcalde, Lois García, e que pediron a súa dimisión logo de absterse e impedir unha modificación de créditos para pagar facturas, fixeron público onte un novo comunicado no que lle piden que “explique como están as contas e deixese de reunións tardías e pense por unha vez na confianza que todos depositamos en vostede no seu día”.

O rexedor convocounos a ter unha reunión hoxe para tentar achegar posturas. A súa intención é asistir e a seguran que “está ben que despois de ano e medio, o señor Carballido se acorde que o equipo de goberno non está só formado por el”. Así llo recordaron, aseguran, o pasado día 26 de setembro cando a pesar de que había un pleno para aprobar un recoñecemento extraxudicial de crédito “no que se incluían facturas dos nosos autónomos non contou con nós para nada, só para botarnos a culpa de que non ían cobrar.”

Din que se ao alcalde “lle importasen realmente os veciños e, especialmente, os autónomos, igual non tiñan que chegar esas facturas ao pleno”. Aclaran que sempre estarán “ao lado dos novos veciños e dos empresarios”. J. M.