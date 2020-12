Os edís díscolos do PSOE volven a cargar contra a xestión do alcalde de Ponteceso

Os cinco edís do PSOE de Ponteceso fan balance do máis de ano e medio de lexislatura e pregúntanse “que queda da maioría absoluta, da que tanto presume o alcalde, Lois García?”

Un rexedor, engaden, que “só conta con dous apoios no pleno, cunha xestión desastrosa tanto no terreo das relacions humanas coma na xestión monetaria”. A este respecto sinalan que “tiña uns presupostos estupendos e resulta que os autónomos do noso concello non cobran; tanto é así que algúns decidiron deixar de subministrar ao Concello, polo que os traballadores e traballadoras atopanse sen o material preciso para levar a cabo o seu traballo diario”.

Eses son, din, os froitos da xestión de García Carballido, “empresas locais que non cobran e un PSOE desfeito con compañeiros perxudicados pola súa xestión”. Agora esperan que “máis pronto que tarde o Deus que di ser, mire ao seu arredor e se dé conta da desfeita, reflexione e marche, para permitir que os veciños e veciñas poidan ter un concello cos sevizos que precisan”.