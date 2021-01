Paga extra de trescentos euros mensuais para mercar no CCA carballés

Carballo. Este xoves tivo lugar a entrega da primeira das mensualidades da paga extra correspondente ao premio da campaña de Nadal organizada polo Centro Comercial Aberto (CCA) Carballo xunto á Asociación de Hostalería. A agraciada foi Mª Carmen Cancela Lamas, veciña de Vila de Abade (Tordoia). Cada un dos meses do ano 2021 esta gañadora recibirá 300 euros, en forma de cheques-compra, que poderá consumir en calquera dos establecementos asociados ao CCA. Ademais da premiada, no acto estiveron presentes Ricardo Pallas e Germán Riveiro, presidente e vicepresidente do colectivo, respectivamente. Hai que lembrar que o Centro Comercial Aberto sorteou tamén ao longo do Nadal varios cheques por valor de 50 euros. O obxectivo da iniciativa é fomentar as compras no comercio local e premiar a fidelidade dos clientes. M. L.