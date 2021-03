Persiste el bloqueo de la oposición al POS de Ponteceso

Suma y sigue. Esa es la situación que se vive en Ponteceso con el Plan de Obras e Servizos (POS) que, después de cuatro comisiones informativas (la última este lunes) y dos plenos, sigue siendo rechazado sistemáticamente por los ediles del PP y los cinco concejales no adscritos (exsocialistas), sin que éstos tampoco presenten la propuesta alternativa que anunciaron.

En la última comisión se incluyó un punto para “recoller propostas” de la oposición, “e o que fixeron foi preguntarme se dimitira”, afirma el alcalde, Lois García (PSOE, tres ediles), quien considera que la actitud de la oposición “é moi grave, pois traballan para que o Concello de Ponteceso perda máis dun millón de euros e en contra do interese público. É algo gravísimo”.

Tras el nuevo intento fallido, el PP y los no adscritos, que ya el sábado habían presentado su plan alternativo en el registro de la Diputación, este lunes solicitaron una reunión con el presidente, Valentín García. Aseguran que lo hacen para “pedir que valide o único proxecto de actuacións que conta co apoio da maioría do pleno”, afirmó al respecto el portavoz popular, Daniel García Cotelo.

Asegura que en la comisión de ayer el alcalde “volveu presentar o mesmo proxecto que xa foi rexeitado en dúas ocasións, e nós non imos aprobar un plan que só inclúe gasto corrente e pago a proveedores, e o rexedor xa o sabe, igual que sabe que ten que presentar a súa dimisión para que Ponteceso teña POS e futuro nos próximos meses”.

Consideran que es el máximo mandatario de la Diputación, y presidente provincial del PSOE, “quen ten moito que dicir neste asunto”.

Por su parte, los concejales de APIN volvieron a abstenerse en la comisión celebrada ayer. El alcalde califica de “dano terrible” lo que está haciendo la oposición e insiste en que no se plantea dimitir “porque os que terían que facelo son quenes, de forma deliberada, están entorpecendo o servizo público para tentar de conquerir réditos políticos”. El jueves habrá un nuevo pleno a las 09.30 horas.