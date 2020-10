Pesar na vila de Malpica pola tráxica morte de dous veciños

Con sensación de impotencia e moita dor despertaron onte os veciños e veciñas de Malpica, ao coñecer o falecemento de Manuel Parga, de 48 anos, e José Adolfo Pose, de 41, tras caer ao mar co coche no que viaxaban cando circulaban pola zona portuaria.

Pasaban as 00.30 horas cando, por causas que se descoñecen e investigan, os dous falecidos se dispoñían a emprender a marcha nun Volkswagen Golf, que estaba aparcado entre a lonxa e a fábrica de xeo. Ao parecer, o coche precipitouse ao mar cando circulaba marcha atrás e logo de bater cun morrón, no que que se amarran os barcos.

Algunhas persoas que se atopaban pola zona sentiron un estrondo e viron como o vehículo caía ao mar. Un veciño da vila non o dubidou e lanzouse inmediatamente a auga para tentar rescatalos, pero foille imposible, segundo indicou o concelleiro de Seguridade, Alfredo Cañizo.

Despois outro veciño que rexenta unha escola de buceo sumerxiuse na zona e conqueriu recuperar os corpos, para o que previamente tivo que cortar os cinturóns de seguridade que levaban postos. Sobre as cinco da mañá, un guindastre conseguiu sacar á superficie o vehículo, que presentaba diversos golpes e tiña o teito algo afundido.

O alcalde de Malpica, Walter Pardo, asegurou que o pobo está “consternado” porque “non lle encontramos explicación ao sucedido”. Sinalou que os dous son veciños da vila e ben coñecedores da zona portuaria. Todo apunta a que poido ser un despiste á hora de manobrar para emprender a marcha, á espera do que poida dictaminar a investigación aberta pola Garda Civil para esclarecer o sucedido.

O Concello de Malpica, co acordo de todos os representantes dos grupos políticos municipais, decretou dous días de loito oficial, desde o venres 2 de outubro ás 00.00 horas ata o sábado, 3 de outubro, ás 23.59 horas, así como que as bandeiras ondeen a media hasta, tras coñecerse a noticia do falecemento de dous veciños da nosa localidade a pasada madrugada. Ademais foron suspendidas as actividades programadas para esta fin de semana e os centros municipais permanecerán pechados. Dende o Concello trasladaro o seu pésame aos familiares e amigos dos dous falecidos.

Lembrar que no operativo de rescate participaron profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros de Carballo, membros do GES de Ponteceso, axentes da Garda Civil e voluntarios de Protección Civil da localidade.

Cómpre sinalar que os equipos de emerxencia traballaron para garantir as condicións de seguridade necesarias para efectuar a recuperación do turismo afundido e, posteriormente, realizaron a limpeza e recuperación dos danos causados na zona a causa do accidente.

Desde o 112 Galicia tamén se puxeron os feitos en coñecemento do Servizo de Gardacostas de Galicia e de Salvamento Marítimo.