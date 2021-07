Pide más concienciación Ponteceso para evitar vertederos incontrolados

Ponteceso. El alcalde de Ponteceso, Lois García Carballido, hizo un llamamiento para la gestión correcta de los materiales que no se necesitan y criticó la actitud de “xente irresponsable” que origina vertederos incontrolados con el depósito incorrecto de sus enseres. Pidió que se utilicen los servicios existentes como la recogida domiciliaria de muebles (para lo que hay que llamar al 981 718253) o el Punto Limpo ubicado en el polígono industrial de Tella. Recuerda que cuando se realiza una obra, las empresas contratadas tienen que ocuparse de la gestión de residuos.

También pide que se compre en el comercio local, cuyos establecimientos recogen electrodomésticos u otros utensilios inservibles. Hace unos días aparecieron tirados varios colchones en la antigua carretera de Ponteceso a Corme, en las inmediaciones del Monte Faro.

También una placas de pladur en el aparcamiento de O Pinguel, situado en la capital municipal, y varios muebles tirados en la calle del Sol de Corme. En el primer caso, García Carballido anunció una denuncia ante el Seprona y, en los otros, informó que la Policía Local investigaría y sancionaría a los autores. Con respecto a la Policía Local y a las denuncias del CSIF y a las críticas de la oposición le quiso recordar al sindicado que “cando foron á xustiza déronnos a razón”.

Sobre los gentes señaló que el gobierno socialista defiende los intereses de los vecinos y vecinas con un claro objetivo: “Queremos adaptarnos aos novos retos e dar un servizo de mañá e tarde os sete días da semana”. Afirmó que las medidas adoptadas estaban motivando una “gran satisfacción veciñal”. Destacó el papel de los voluntarios de Protección Civil “que é unha agrupación moi activa”.

Cuando fue preguntado acerca de las quejas de los ediles no adscritos sobre las deficiencias existentes en varias playas que cuentan con bandera azul opina que “todo é mellorable”.

Reprochó a la oposición el “bloqueo de remanente” que le impide contar con suficientes recursos económicos y envía a sus ex compañeros y compañeras un claro mensaje: “Non hai que facer mala publicidade do concello nin das nosas praias. Un político ten que falar ben do seu concello”. X.M. LEMA