Piden 10 anos de prisión para o acusado de abuso sexual a unha moza tras unha noite de festa en Carballo

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.PRESS // A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña xulgará o martes a un home (F.A.C.), para o que Fiscalía pide 10 anos de cárcere por un delito de abuso sexual con acceso carnal a unha moza no seu piso de Carballo tras unha noite de festa.

Os feitos, segundo describe o escrito de acusación do Ministerio Público, ocorreron na madrugada do 20 de outubro do 2018, cando a presunta vítima acudiu a un establecemento e uniuse a un grupo de mozos, do que formaba parte o acusado, por coñecer a algún dos seus membros.

Durante o transcurso da noite, a muller consumiu “abundantes bebidas alcohólicas e mesmo fumou marihuana”, o cal “diminuíu de forma notable as súas capacidades intelectivas e volitivas”. Así, á primeira hora da mañá todo o grupo decidiu ir ao piso do procesado, onde continuaron bebendo.

Nun momento da noite, F.A.C. e a moza quedaron deitados nun dos sofás do salón e el, “con ánimo de satisfacer os seus lúbricos desexos”, sendo “pleno coñecedor do estado de embriaguez da súa vítima” e “aproveitándose de que se atopaba durmida”, penetrouna vaxinalmente, tal e como relata a Fiscalía.

Nese momento, a vítima espertouse e tentou sacalo de enriba, unha manobra coa que terminou por caerse do sofá, pero sen sufrir ningunha ferida.

Por todos estes feitos, o Ministerio Fiscal pide para F.A.C. unha pena de 10 anos de prisión como autor dun delito de abuso sexual con acceso carnal, así como a prohibición de que se comunique ou aproxime á muller, ao seu domicilio ou a calquera lugar onde ela se atope a menos de 250 metros durante outros 10 anos a maiores. Ademais, reclama que o procesado indemnice á prexudicada con 10.000 euros en concepto de danos morais.