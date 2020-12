Piden que se avalíe o impacto sobre o lobo do futuro parque eólico Bustelo

As asociacións bergantiñanas Petón do Lobo, Cova Crea e O Ouriol do Anllóns veñen de instar á Consellería de Medio Ambiente que declare nula a declaración de impacto ambiental favorable do parque eólico Bustelo, nos concellos de Carballo e Coristanco, “por non avaliar os impactos no lobo e os seus hábitats”.

Aseguran que no referido documento, preceptivo e determinante para a autorización do proxecto eólico, “non hai referencia algunha con respecto ao lobo” e sinalan que esta omisión conleva implícita “unha posible prevaricación por omisión” por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, e “é causa de nulidade de pleno dereito do proxecto industrial”.

Lembran que o Convenio de Berna relativo á Conservación da Vida Silvestre e o Medio Natural de Europa, “incluíu ao lobo no Anexo II de Especies de fauna estritamente protexidas, constando as prohibicións correspondentes no seu artículo 6”. A este respecto, a secretaria da asociación Petón do Lobo, Ana Varela, asegura que hai xurisprudencia do Tribunal Supremo que obriga a aplicar o referido convenio.

Un documento que, sinalan, debe o seu valor a tres características fundamentais: “o seu carácter xeneralista, a concepción da lista única de especies e a incorporación da política conservacionista na planificación económica, especialmente no relacionado coa protección dos hábitats (artigos 3 e 4)”.

Por outra banda, os citados colectivos apelan tamén ao Decreto 297/2008 polo que se aprobou o Plan de xestión do lobo en Galicia, o cal prevé o estudo e a análise do efecto barreira das infraestruturas, especialmente as lineais existentes entre A Coruña e Pontevedra, abordándose a identificación de corredores ecolóxicos e a conexión entre os lobos do norte pontevedrés e a costa occcidental coruñesa.

Así mesmo, engaden, “indícase que a Dirección Xeral de Conservación da Natureza fomentará que nas avaliacións de impacto ambiental de proxectos de implantación eólica inclúanse datos sólidos sobre a presenza de lobos nas súas áreas de influencia e realícese unha avaliación e seguimento das afeccións da instalación eólica sobre a poboación de lobos: estrutura social, zonas de cría, uso do espazo....” Ademais, debería realizarse un estudo de cuestións como a estrutura social das mandas, produtividade, mortalidade, uso do espazo e selección de zonas de cría con e sen parques eólicos.

No caso dos montes onde se prevé construír o parque eólico Bustelo, en terras de Carballo e Coristanco, están considerados como Zona II de intensidade medida de lobos.

Dende a Consellería de Medio Ambiente sinalan que a Declaración de Impacto Ambiental relativa ao proxecto do parque eólico Bustelo foi publicada o pasado día 9 de novembro no Diario Oficial de Galicia. Aseguran que o proxecto foi sometido a trámite de avaliación de impacto ambiental ordinaria, “polo que se solicitaron todos os informes sectoriais que require a normativa vixente”. No tocante á Dirección Xeral de Patrimonio Natural, engaden, “o informe estima que non é previsible que a actuación proxectada xere efectos no medio, sendo compatible coa preservación do patrimonio natural e a biodiversidade”.