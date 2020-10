Pídenlle a Lois García que explique os destinos das partidas do crédito

Ponteceso Os concelleiros díscolos do goberno de Ponteceso (PSOE) pídenlle ao alcalde, Lois García, que lle explique aos veciños o reparto dos 300.000 euros do recoñecemento extraxudicial de crédito que foi rexeitado polo pleno. Din que do total só 100.000 € son para pagar a empresas locais. Do resto, 41.700 € son para “o pago da obra do Pinguel e 5.000 para a iluminación do Cairo, para as cales xa tiña partida antes de que comezara esta lexislatura; onde van logo eses cartos?”. Din tamén que “se adxudicou 1.780 € de nómina do 1 ao 5 de agosto, e despois presentou a renuncia; segue repartindo productividades, que foron máis que rexeitadas polo grupo de goberno, para os seus funcionarios de man e debemos de levar 40.000 € gastados”. Incluíu tamén, engaden, pagos de teléfono e luz “cando se entende que son un gasto máis que regular”.

Sinalan ademais que as partidas que se ven afectadas para poder facer fronte a eses pagos “son as do servizo de augas, que quere usar para crear unha praza de funcionario de administrativo”. Pregúntanse “a quén lle debe o favor?” e si é urxente isto cando se está traballando nunha Relación de Postos de Traballo (RPT). Queren ademais que o alcalde aclare “a onde imos buscar os cartos para pagarlle á empresa de augas?”.

Por outra banda, e respecto ao vídeo difundido no que se ve a tres concelleiros reclamándolle un salario ao rexedor, presuntamente, a cambio de seguir mantendolle o seu apoio, sinalan que dado que “el non se reponsabiliza da difusión, xa que é delicto, e menos da edición do mesmo, iso danos que pensar que calquera que entre na alcaldía pode saúdar a cámara”. Pídenlle asemade que “presente o da última reunión mantida coa concelleira Raquel Fondo na alcaldía, en xaneiro de 2020”. Pregúntanse igualmente “por qué seguen mantendo no grupo de goberno a dous dos concelleiros despois de que supostamente o someteran a chantaxe?”

Aclaran tamén que non é certo que os concelleiros díscolos votasen en contra das propostas do alcalde. “Iso é mentira, porque sempre votamos a favor ou abstivémonos; as actas dos plenos están aí para comprobalo”.