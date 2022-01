Pintura intuitiva de Maribel Castiñeira no centro sociocomunitario de Caión

O centro sociocomunitario de Caión (A Laracha) acollerá ata o 18 de febreiro a exposición de pintura intuitiva De alma a alma de Maribel Castiñeira “XMÑ”, a cal foi inaugurada polo alcalde, José Manuel López Varela. Poderá visitarse de lunes a venres de 17.00 a 20.00 horas.

A mostra está composta por unha vintena de cadros da artista local, residente no lugar de Xermaña –motivo polo que firma os cadros como XMÑ-, na propia vila de Caión. Maribel despregou as súas inquietudes artísticas especialmente nos últimos dous anos, coincidindo coa pandemia do coronavirus, cando, animada por unha sobriña que traballara profesionalmente en varias galerías de arte, decidiu dedicarlle máis tempo á afección pola pintura que descubrira tempo atrás grazas á practica do Hoʻoponopono, unha tradición hawaiana dirixida á resolución de problemas interpersonais.

Maribel encadra a súa obra baixo o concepto de pintura intuitiva, xa que no momento de empezar a pintar non ten unha idea previa sobre as cores que empregará nin cal será o produto final, senón que pretende plasmar o seu estado de ánimo nese instante concreto. A maior parte da súa obra é pintura acrílica sobre papel.

Esta será a súa segunda mostra trala experiencia en Arteixo de hai agora un ano. Ademais, dúas das súas obras están expostas na galería de arte Galicca Internacional de Santiago de Compostela e outra foi doada pola autora para recadar fondos para os afectados polo volcán de La Palma.