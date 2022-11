Polémica en el pleno pontecesán por la obra de iluminación del campo de Corme

La Corporación de Ponteceso protagonizó otro tensa y extensa sesión plenaria a pesar de que en el orden del día tan solo figuraban tres mociones presentadas por los grupos de la oposición.

El debate acabó derivando en un enfrentamiento verbal entre gobierno (PSOE, 3 ediles) y oposición (PP, APIN y no adscritos) a causa de la obra de mejora de la iluminación del campo del fútbol de Corme, la cual, según el edil no adscrito, Daniel García, fue certificada a pesar de las numerosas deficiencias que presentaba la instalación. Entre ellas, afirma que “as tomas de terra atornilláronse ás varandas do campo”. Por ello, acusó al alcalde, Lois García, de actuar de forma “irresponsable” al certificar y pagar una obra “sen comprobar o estado da mesma”.

El regidor aseguró que el Concello realizó varios requerimientos al director de obra y a la empresa que ejecutó los trabajos para que subsanase todas las deficiencias pero, ante la demora en la respuesta a dichas demandas, el gobierno local se vio obligado a contratar otra empresa para ejecutar las mejoras necesarias dado que, según Lois García, había un problema de seguridad.

Por otro lado, los grupos de la oposición hicieron valer su mayoría para aprobar las tres mociones presentadas. Así, instaron a la alcaldía para que, “con urxencia” convoque un pleno para aprobar la rectificación y actualización del Inventario de Bens e Dereitos do Concello.

Además pidieron al regidor que ordene la comparecencia ante el Tribunal Supremo para oponerse a la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto por un particular contra la decisión de Patrimonio, que solicitó la inclusión de la Fonte de Canasteves en el Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia.

Las carencias detectadas en otra obra motivaron la tercera moción, presentada por el edil Miguel González, que instó al alcalde a que haga cumplir el proyecto de mejora de la accesibilidad al parque empresarial de Tella. Asegura que en él se contemplaba la colocación de bancos y jardineras, que no se han puesto. Además, pidió que se rectifique una rampa y se recoloque una señal.