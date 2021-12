Ponteceso dixitalizará a numeración de vivendas e fincas urbanas

Ponteceso. O Concello de Ponteceso licita un novidoso sistema de renumeración dixital das casas xeolocalizado, que vai aportar ao Instituto Nacional de Estadística e ao soporte de Google, para que apareza o enderezo en todos os navegadores do mundo.

O proxecto, valorado en 56.019,31 euros, inclúe a renumeración dixital de todas as vivendas e fincas urbanas que aparecen no plan xeral de Ponteceso. Do traballo realizado, vai saír un ficheiro de datos que se vai cruzar con Catastro. “Seremos dos primeiros concellos onde calquera rúa e número que poñas, ten que levarche directo á porta da casa, da finca edificable ou da empresa, sen erros nin duplicidades. É un servizo moi demandado, non só pola compra en liña. Cando hai unha emerxencia o tempo é ouro e os servizos teñen que chegar canto antes á casa ou negocio que vai aparecer no navegador da Internet”, explicou o alcalde, Lois García Carballido.

O Concello, que conta cunha axuda de 38.000 euros do GDR Costa da Morte, pretende así dar resposta “ás queixas dos veciños pola falta de números, duplicidades e outros danos ocasionados por unha numeración obsoleta durante 20 anos”, afirma.

As empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o 12 de decembro, e o prazo de execución do traballo será dun máximo de 7 meses, aínda que é puntuable a redución de prazos. As licitadoras deben contar cun enxeñeiro informático e outro agrónomo para desenvolver o traballo técnico. M. L.