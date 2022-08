Ponteceso gaña calidade de vida mellorando os paseos das ribeiras do río Anllóns

Ponteceso. O Concello de Ponteceso está a realizar distintos traballos para mellorar a imaxe dos paseos que percorren a ribeira do río Anllóns co obxectivo de poñer en valor uns lugares ó aire libre que son esenciais para que os veciños poidan contar cunha oportunidade máis para gañar calidade de vida.

Entre as zonas que está arranxando o Concello de Ponteceso atópase o malecón do Couto ou o tramo que vai desde o Anllóns ata Montebranco, que constitúe o denominado paseo da saúde de Ponteceso.

Para o Concello é moi importante o benestar e a calidade de vida da veciñanza e por iso se propuxo, dentro do compromiso Vilas en Flor, mellorar as zonas que están bañadas polo río Anllóns.

O alcalde de Ponteceso, Lois García Carballido, resalta que a idea é “pór en valor o espazo natural potenciando as zonas ao aire libre e sendeiros peonís e ciclistas e o coidado da saúde”.

Ademais, Carballido pide “colaboración veciñal para manter o medio en bo estado” e recórdalle ás persoas que teñen mascota “que non esquezan recoller as necesidades dos seus animais cando os leven de paseo”.

Outra zona destacada da vila son as canles de entrada e saída de auga doce e salgada, o lugar preferido dos pescadores da zona e dos afeccionados aos paxaros.

O alcalde asegura que “a enseada da Ínsua é un lugar privilexiado para o avistamento de aves migratorias que neste momento descansan no noso esteiro”. Carballido anima a achegarse pola zona posto que “o mellor momento para ver estas aves é a finais do mes de agosto e no mes de setembro”. m.b.